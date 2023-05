De Laurentiis al Ft | Il Napoli è un gruppo | non dipende da una stella

Ils'è interessato per primo a lui, ma il tetto agli ingaggi fissati da Dee le richieste piuttosto alte da parte dell'entourage del giocatore (stipendio tra i 4 e i 5 milioni di ...Aver applicato al mondo del calcio la lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio Deè questo il segreto del successo che ha portato il suoa vincere lo scudetto. In un'intervista al Financial Times, il produttore cinematografico e presidente dalla squadra di calcio ...Aver applicato al mondo del calcio la lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio Deè questo il segreto del successo che ha portato il suoa vincere lo scudetto. In un'intervista al Financial Times, il produttore cinematografico e presidente dalla squadra di calcio ...

Giuntoli alla Juve, tutto fatto. Ma De Laurentiis può bloccare tutto! Corriere dello Sport

De Laurentiis si è fiondato sul giapponese per primo, ma ora in vantaggio ci sarebbero i rossoneri. Ma chi è Kamada Chi è Kamada, obiettivo di Milan e Napoli Kamada, un jolly che piace a Milan e ...alla ricerca di un valido sostituto e la Gazzetta dello Sport rivela i due nomi che il Presidente sta valutando nell'ultimo periodo ...