David di Michelangelo | il caso | non si possono usare opere d' arte per fare pubblicità

I l Tribunale di Firenze ha stabilito che non si potranno più utilizzare le immagini deldisenza pagare i diritti. Ecco i motivi Ildicon la faccia di un modello Mai più Così si tutela il valore di un'opera Ildiè parte della ...L'immagine deldifa parte dell'immaginario collettivo della Nazione che va considerato un bene tutelato e disciplinato E' la prima sentenza di merito che pone il nostro ordinamento all'...L'immagini deldinon si tocca, non si può tantomeno svilire né modificare per fini pubblicitari. I beni culturali hanno un diritto d'immagine che va difeso, che trova il suo fondamento nella ...

David di Michelangelo: tutelata l'immagine della scultura. Per utilizzarla si pagheranno i diritti RaiNews

Non solo infatti ha tutelato l’uso dell’immagine della statua del David di Michelangelo per usi non autorizzati a fini commerciali, ma ha anche stabilito l’esistenza del diritto d’immagine per i beni ...Quante volte vi è capitato di rimanere incantate di fronte a una foto del David di Michelangelo La famosa statua è stata realizzata da Buonarroti tra il 1501 e il 1504 ed è conservata nella Galleria ...