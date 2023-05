Darmian | «Finale? Ripaga di tutti i sacrifici fatti durante questi anni»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Matteoha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Inter-Milan, gara che ha qualificato i nerazzurri indi Champions League. Sempre perfetto anche fuori dal campo ORGOGLIO ?così nel post gara: «Tanto orgoglio e soddisfazione, abbiamo meritato questo passaggio del turno. Ci giocheremo lanel migliore dei modi, tigli sforzigli. Fa sempre piacere avere la fiducia di: dallo staff al mister fino ai tifosi. Ti spinge per migliorare. Questo ruolo avevo provato in passato a farlo, ma non per tanto tempo. Grazie ai compagni e allo staff il compito è stato più facile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...