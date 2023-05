Dall’Ecuador all’Armenia | ma il viaggio di quasi 3 tonnellate di cocaina purissima tra le banane si ferma a Gioia Tauro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Il carico eccezionale dipartitoaveva come destinazione l’Armenia. Ma le duee 734 chilogrammi disono state bloccate in Italia, nel porto di. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria ed i funzionari dell’Ufficio dogane hanno trovato in due container provenienti da Guayaquil e destinati al paese asiatico attraverso il porto di Batumi, in Georgia. Lacontenuta nei container, refrigerati e lunghi oltre 12 metri, era nascosta in un carico di frutta composto da 78di. L’operazione che ha portato al sequestro delletredi, finalizzata al contrasto ...