Dalla Francia – Trasferimenti | Metz vorrebbe recuperare Simon Elisor Seraing

(Di martedì 16 maggio 2023) 2023-05-16 16:02:26 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: La traiettoria potrebbe avere un senso. Arrivato in Belgio dall’AC Ajaccio la scorsa stagione,(23 anni, sotto contratto fino al 2026) è in contatto con l’FC. L’attaccante sta vivendo una seconda parte di stagione interessante al Laval con sette gol segnati e due assist in diciotto partite. I messinesiro sfruttare i legami privilegiati conperil francese quest’estate. Ma una clausola nel contratto del giocatore in Belgio può ancora cambiare la situazione. Quando ha firmato conla scorsa stagione,ha firmato ...

... con la creazione del 'registro dei danni provocatiguerra'. "Centrodestra conferma la sua ... Un'esigenza che fa passare in secondo piano anche le polemiche con lasui migranti. Il clima è ...La visita appena conclusa in Italia, Germania,e Gran Bretagna del presidente ucraino Zelensky ha offerto l'ennesimo spettacolo degradante ... capitale dell'omonimo "oblast" annessoRussia ...L'ex segretario dem ha paventato una multa per chi avrebbe lasciato scappare Fabio FazioRai. ... Interrogato dal conduttore Giovanni Floris sui recenti attacchi die Spagna all'Italia, l'...

Dalla Francia: la Roma è l'unico club che si è già mosso per Zaha Voce Giallo Rossa

Come riferito da Team Football, la Roma è l'unica squadra che al momento si è mossa con decisione per Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.Juventus e Cremonese si affrontano all’Allianz Stadium in occasione della 35a giornata di Serie A. Il primo squillo del match lo da uno dei grandi attesi della partita, Paul Pogba, ma la sua conclusio ...