D’Agostino | «Inter | vantaggio importante ma Milan partirà forte! Leao…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Gaetanovenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato disemifinale di ritorno di Champions League in programma questa sera alle 21– Questa l’opinione di: «L’ha un. L’obiettivo delè quello di fare un gol nel primo tempo per riaprire la gara. Non dovesse essere così le cose si farebbero più complicate. Ilsi giocherà il tutto per tutto eforte, con l’attenzione che non ha avuto nei primi 20? dell’andata. Pronti-via credo che Leaosubito, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. L’è fatta per aggredire e ripartire, non per aspettare. Se ...