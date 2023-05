Dagli Stati Uniti l’alternativa al gin tonic | il Ranch Water

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Negli ultimi anni, il mondo dei cocktail ha acquisito grande popolarità in molte città italiane, dando vita a competizioni e professionisti del settore. Come molti altri settori, segue le tendenze del momento e gli esperti avranno sicuramente sentito parlare del cocktail di cui tratteremo in questo articolo: il. Originario del Texas, questo cocktail ha conquistato rapidamente l’intero territorio degli. Cos’è ilSi tratta di una bevanda rinfrescante e dissetante, creata per offrire sollievo dal caldo torrido dello stato americano. È così amato che viene preparato in ogni bar e pub della nazione. Le sue caratteristiche uniche sono state la chiave del suo successo e, fino ad oggi, questo cocktail è riuscito a diventare famoso in tutto il paese, ...