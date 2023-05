(Di martedì 16 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Abbiamo sempre detto, ed è vero, che questa è stata una stagione anomala. Con un Mondiale che ha spezzato in due il campionato e - visti i risultati - con la grande novità delle squadre italiane ...... Matthijs de Ligt, Jamal Musiala, Lacazette, Jair Tavares, De Ketelaere, Justin Kluivert tra gli stranieri; Miretti,, Moise Kean, Maldini, Florenzi, Gabbiadini, Lasagna, solo per ...ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti,; Soppy, De Roon, Ederson, ... ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski,, Cristante, Spinazzola; Solbakken,...

Da Scalvini a Bove e Fagioli, c'è una nuova generazione che fa ben sperare La Gazzetta dello Sport

In questa stagione anomala sono emersi tanti giovani talenti italiani su cui il c.t. Mancini può puntare per costruire il futuro della Nazionale. Ma i tecnici dei club devono continuare a investirci ...I giovanissimi under 14 della Juventus saranno protagonisti della 29° edizione dell’Abano Football Trophy - Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di ...