A poco più di un mese da un Europeo che da troppo tempo (2004) non si colora d'azzurro, il motore dell'Under 21 ha cominciato a lucidare i pistoni. I centrocampisti di Paolo Nicolato sono sempre più ...... Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Basso. Allenatore: Ballardini CRONACA DELLA PARTITA FANTACALCIO REPORT Reti: 10 st,...In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Basso. Allenatore: Ballardini 5. Gara decisa dalle reti die di Bremer. Bologna - Roma 0 - 0 Bologna: Skorupski 7; De ...

Da Ricci e Fagioli a Rovella e Bove: piccoli azzurri crescono. E i nuovi mediani ora fanno anche gol La Gazzetta dello Sport

Gli Under 21 sempre più protagonisti in campionato. E c'è anche Esposito che ha festeggiato la prima rete in Serie A ...Gli Under 21 sempre più protagonisti. Il romanista decisivo in Europa, per Esposito prima rete in A, Rovella cresce a Monza ...