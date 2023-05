(Di martedì 16 maggio 2023) L’Italia è il Paese delle anomalie. Non fa eccezione il sistema radiotelevisivo che le incarna tutte. Tre anomalie La prima atipicità è che esista ancora un servizio pubblico concepito come un bottino di guerra per la politica (di qualsiasi colore). La seconda anomalia è che, nell’ambito di questa spartizione, alcuni credano di essere intoccabili e inamovibili pur rappresentando solo una parte minoritaria del Paese (quella aderente ai canoni del politicamente corretto che le conferisce una sorta di autorità morale). La terza anomalia è che, dopo undiai, proprio Fabio, che ha consentito a Roberto Burioni di imperversare sull’etere senza contraddittorio, o che ha ospitato a ripetizione l’allora ministro Roberto Speranza ...

Da Fazio un triennio di informazione omologata ai dogmi sanitari Nicola Porro

La nuova Rai del dopo-Fuortes: Chiocci è indicato per il Tg1, Preziosi potrebbe andare al Tg2. Fabio Fazio potrebbe lasciare la Rai, Pino Insegno dovrebbe avere un suo programma. In ascesa Annalisa Br ...