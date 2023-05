Cristiano Ronaldo | spunta la verità sulla crisi con Georgina | retroscena da brividi

(Di martedì 16 maggio 2023) Le vocitraRodriguez si susseguono da parecchio tempo, ma ormai sembrano confermate. Il fenomeno del calcio mondiale e la ex commessa di Gucci si sono conosciuti nell’ormai lontano 2016 e tra i due è stato amore a prima vista.si è innamorato diprobabilmente pensando che la ragazza condividesse i suoi valori e i principibase dei quali da sempreconduce la propria vita. In difesa del campione bisogna dire che le premesse c’erano tutte.viene da una famiglia molto umile e ha sempre lavorato duramente per mantenersi, facendo anche più lavori contemporaneamente per arrivare alla fine del mese. Ha anche dimostrato di ...

DOLORES AVEIRO la mamma diDa www.corrieredellosport.it Dolores Aveiro, mamma di, ha pubblicato un lungo post su Instagram per fare chiarezza sulle voci circolate in merito al suo rapporto ...In Spagna e in Portogallo sta circolando una notizia che la signora Aveiro , madre di, avrebbe fatto ricorso alla magia nera per rendere possibile il divorzio di suo figlio dalla moglie Georgina Rodriguez. Le voci sono presto state smentite dalla signora Aveiro in ...Infine Cirillo ci parla del suo idolo: 'Sembrerà scontato ma il mio idolo è. Non solo per le sue doti calcistiche ma per quello che ha dato a questo sport a livello di dedizione, ...

La madre di Cristiano Ronaldo: Magia nera contro Georgina Accusa macabra. Denuncerò Fanpage.it

Al Tai - Al Nassr 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventisettesima giornata di Saudi Pro League 2022/23.L’Al Nassr sblocca la gara in casa dell’Al Tai. Al 52' Harzan atterra Al Sulaiheem in area e per l’arbitro è calcio di rigore dopo la review al Var. Dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che spi ...