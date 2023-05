Criminalità | il Prefetto nomina due commissioni d’indagine in Irpinia

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Avellino hato, su delega del Ministro dell’Interno, ledi accesso nei confronti dei Comuni di Monteforte Irpino e di Quindici. Le dueispettive sono incaricate di verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti dellaorganizzata nei contesti delle amministrazioni dei suddetti Comuni. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi, ai sensi dell’art. 143, 2° c., del Dlgs 267/2000. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

