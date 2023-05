CPIA | in arrivo la circolare per le iscrizioni

All'in Italia ha frequentato per un mese la scuola, ma le cose sono andate male: non ha ... Suo padre si è però rivolto all'Ens - ente nazionale sordi - che lo ha indirizzato al. Qui Mahi ha ...... coerentemente con le specificità dei contesti territoriali; l'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti () di percorsi di istruzione tecnica non in rete con ...200 mila posti in, le informazioni. Il Ministero rilascia le tabelle che chiariscono la ...quali in particolare 129 saranno destinate ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti. A ...

La classe impara il linguaggio dei segni per parlare con il compagno sordo. Accade a Cagliari Orizzonte Scuola

Tutti imparano la lingua dei segni per comunicare con Mahi, un 14enne bengalese, e aiutarlo con l’italiano. Questa bella storia di didattica e inclusione arriva da Cagliari, con protagonista uno stude ...Tutti i suoi insegnanti hanno studiato la Lis - la lingua dei segni italiana - per poter comunicare con lui. Hanno cominciato dal nome, poi via via il resto. (ANSA) ...