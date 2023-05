Covid al Giro d’Italia | Bystrom | “Sono positivo ma resto in corsa” Poi però si ritira

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Alpiù che di arrivi in salita, volate e fughe si discute di positività al. Non poteva essere altrimenti dopo il clamoroso ritiro della maglia rosa Remco Evenepoel: l’addio del campione del mondo – non il primo a lasciare per via dei contagi – ha spinto l’organizzazione a reintrodurre l’obbligo di mascherina. Nel frattempo non mancano le polemiche: il medico della squadra di Evenepoel, la Soudal Quick Step, ha attaccato proprio ilparlando di “negligenza e poca professionalità”. L’Unione ciclista internazionale (Uci) non prevedenessun protocollo e nemmeno l’obbligo di tampone. Tant’è che a scombussolare ancora di più l’atmosfera è arrivata la confessione del ciclista norvegese della Intermarché, Sven Erik: “Ho il, ma ...