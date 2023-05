Cosmi | Il Napoli ha già aperto un ciclo da tempo' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 16 maggio 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Serse, allenatore. Queste le sue parole: “Cosa deve fare ilper aprire un? Illo hagià da diverso. L’anno scorso ha fatto un grande campionato ed è stato penalizzato dai tanti infortuni. Ilè stato iniziato da una società che sa far calcio. Negli ultimi periodi si è manifestata questa capacità della società e poi tutto il resto. La conseguenza immediata è stata aver scelto Spalletti che non aveva vinto molto, ma aveva allenato squadre importanti in Italia. Hanno avuto il coraggio di cambiare politica, cambiando i giocatori che erano stati importantissimi nel. Ilsi èun anno ...