Campione anche oltreoceano. Matìassi gode un trionfo, quello in Grecia alla guida dell'AEK Atene, che forse gli darà finalmente quel credito e quella considerazione fino a oggi negatigli, almeno in parte. Perché, nonostante l'...Matiasricorda bene quella conversazione,prende in mano il telefono. Sa che le cose sono cambiate e sa benissimo che è una follia, un'autentica follia prendere in mano il River in un ...Roglic ha sferrato il primo vero attacco in questo giro d'Italia portandosi dietro soltanto i ... 30 su Roglic, 40 sue 52 su Thomas. Domenica 14 maggio, la prova della verità con la tappa ...

Così Almeyda è risalito dall’inferno e ha imparato l’arte della vittoria La Gazzetta dello Sport