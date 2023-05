Cosenza-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi cercano punti necessari per la salvezza, evitando i playout, mentre i sardi si sono già assicurati i playoff.si giocherà venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio San Vito.: LE(3-5-2): Micai, Vaisanen, Meroni, Martino, Marras, Voca, Brescianini, D’Orazio, D’Urso, Finotto, Nasti. All. Viali(4-3-3): Radunovic, Zappa, Goldaniga, Deiola, Dossena, Azzi, Nandez, Makoumbou, Mancosu, Pavoletti, Lapadula. All. RanieriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn venerdì 19 maggio 2023 alle ore ...

20.30 MANGANIELLO DEI GIUDICI - AFFATATO IV: SFIRA VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSIh. 20.30 ABISSO PASSERI - COSTANZO IV: FIERO VAR: NASCA (ON - SITE ......per 475 euro a Reggio Calabria per 453 euro a Napoli per 442 euro a Bari per 401 euro a...9%; a Fermo del 57,3%; adel 42,2%; a Taranto del 29,9%. A Caltanissetta, tra il 2021 e il ...Le Rondinelle sono distanti un punto dal(40) che è sedicesimo, ma allo stesso tempo sono "...- off della classifica di Serie B e nonostante la sconfitta dell'ultima giornata contro il...

Il Cagliari deve impegnarsi per vincere a Cosenza, ma per avanzare in ottica spareggi servono risultati non altrettanto positivi da parte dei biancorossi e dei gialloblu. Se le due concorrenti ...Cagliari si attendono gli ultimi 90 minuti, per avere l'ultimo verdetto. La trasferta a Cosenza sarà decisiva per entrambe ...