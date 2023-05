Cosa sbaglia Pioli nei derby

(Di martedì 16 maggio 2023) Quando Edin Dzeko ha aperto il piattone sinistro dopo aver sovrastato Calabria, al 7’ minuto del primo tempo, i tifosi del Milan si sono ritrovati di fronte a una situazione ormai familiare. Siamo a maggio 2023,e Inzaghi si sfidano neida due stagioni e l’Inter è passata in vantaggio prima del decimo minuto in sei confronti su sette (se consideriamo anche l’azione da cui nasce il rigore di Calhanoglu del novembre 2021 e il gol annullato a Dumfries per un lieve fuorigioco nelin cui si è girato Giroud). C’è un senso di ineluttabile nel modo in cui il Milan affronta le stracittadine: pressioni portate invano, difensori che perdono i duelli, contropiedi regalati con troppi uomini sopra la linea della palla. In qualche occasione la brillantezza dei singoli e il morale hanno permesso ai rossoneri di ribaltare le sorti ...

...e l'unicaalla quale si aggrappano sono proprio i loro sequestratori. Bisogna fare i conti con le individualità di ciascuno, non è possibile generalizzare. Quando lo si fa spesso si, ...L'armadio dei sogni Fashionista di lunga data, in fatto di look Belen Rodriguez nonun ... La sua passione per i marchi del lusso non ènuova. La Rodriguez ha mostrato in passato con ...Può sembrare banale, ma è lapiù bella che possa sentirsi dire un giocatore'. Che sensazioni ... A lui succede come succedeva a Buffon: quandopare sempre che cada la luna. C'è poca ...

Come soffiarsi il naso correttamente e cosa si sbaglia My Personal Trainer

Gli esperti di sicurezza sul web hanno evidenziato alcuni attacchi molto particolari che si stanno rivolgendo agli utenti di tutto il mondo.Sampdoria-Empoli, la moviola dei quotidiani sportivi: i voti a Feliciani per la partita che non ha avuto episodi spinosi La Sampdoria ha conquistato l’ennesimo pareggio beffa contro l’Empoli, in occas ...