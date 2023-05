Cosa ci dicono davvero i risultati delle elezioni comunali

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 maggio 2023) Domenica e lunedì si è votato in 595 comuni italiani, di cui 13 capoluoghi di provincia.che tutti i commentatori avevano presentato come il probabile inizio del sorpasso del centrosinistra di Elly Schlein nei confronti del centrodestra di governo. E invece il centrodestra ha tenuto bene la posizione mentre il centrosinistra è rimasto al palo. Già al primo turno il centrodestra vince a Sondrio, Latina, Imperia e Treviso mentre il centrosinistra si afferma a Brescia e Teramo. Al ballottaggio invece Brindisi, Ancona, Siena, Vicenza, Massa e Pisa, con la coalizione di governo in vantaggio per il ballottaggio soprattutto in comuni come Brindisi e a Massa, che sono due città indicative. Brindisi perché era amministrata dal centrosinistra e ieri il centrodestra si è avvicinato a chiuderla al primo turno, Massa perché la coalizione è corsa spaccata al primo turno e ...