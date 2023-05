Cosa c’è dietro le falsità sulla guerra in Ucraina Scrive Carlo Jean

Leggi su formiche

(Di martedì 16 maggio 2023) Fare previsioni è facile. Azzeccarle è difficile. Generale è la tendenza non solo di prevedere gli eventi, ma anche d’interpretare i fatti secondo i propri preconcetti, interessi e preferenze. Ogni analisi strategica, anche quelle prodotte da team di esperti schierati su posizioni opposte, non riesce mai a superare completamente quella che Clausewitz chiama la “nebbia della”. Tutte le previsioni sono più o meno soggettive. I belligeranti usano sempre stratagemmi e manovre diversive per sorprendere l’avversario. Inoltre, diffondono notizie false, per ingannarlo, o per consolidare il morale delle proprie truppe e opinioni pubbliche. Il pluralismo dell’informazione rappresenta un correttivo solo parziale. Si è spesso portati ad attribuire, a malafede, l’espressione di opinioni differenti dalle proprie. L’essere “filo-putiniani” o “servi degli americani” sono accuse ...