(Di martedì 16 maggio 2023) Le autorità antihannoilVsevolod Knyazev mentre riceveva unada 3di. Lo riportano i media ucraini. Le indagini sono in corso. Altri 18 giudici delle forze armate ucraine sono stati perquisiti. Secondo l’accusa Knyazev ha ricevuto denaro da persone che hanno agito nell’interesse dell’oligarca ucraino Konstantin Zhevago. L’ha un problema diin molte aree delle sue istituzioni e secondo l’elenco di Transparency International del 2021 si è classificata al 122mo posto su un totale di 180 paesi. A marzo il ministeroDifesa ha approvato la creazione di un nuovo ...

L'Ucraina ha un problema di corruzione in molte aree delle sue istituzioni e secondo l'elenco di Transparency International del 2021 si è classificata al 122mo posto su un totale di 180 paesi.

KIEV - Scandalo di corruzione di ampia portata scoperto alla Corte Suprema ucraina: un profondo lavoro d'investigazione svela il coinvolgimento di alcuni giudici nella ricezione di «guadagni illegali» ...A marzo il Ministero della Difesa ucraina ha approvato la creazione di un nuovo dipartimento per la Prevenzione della Corruzione ...