Corinne Clery sviene all’Isola dei Famosi 2023 | la produzione interviene e Ilary resta impassibile – VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023)nel corso della diretta de L’Isola dei: per quale motivo? Alla naufraga era stato fatto intendere di doversi confrontare con i serpenti durante una prova e, per questo motivo, ha perso i sensi costringendo laad intervenire.deiha una vera e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Primo momento top della puntata riguarda Enrico Papi e la sua sensibilità verso la naufraga. Isola, Simone Antolini confessa: 'Melissa è mia figlia'. E Cecchi Paone fa un appello: '...Preoccupazione per, che sviene dalla paura per il timore di dover toccare i serpenti. Fiore Argento si ritira, al televoto Helena, Fabio dei Jalisse e Pamela. E' stata una settimana ...... condotto da Ilary Blasi , uno dei concorrenti è addirittura svenuto in diretta! Si tratta dell'attrice francese, che non ha retto allo spavento di una delle prove cui era chiamata a ...

Malore per Corinne Clery in diretta all'Isola dei famosi, la produzione costretta a intervenire Fanpage.it

Corinne Clery sviene nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi 2023: per quale motivo Alla naufraga era stato fatto intendere di doversi confrontare con i serpenti durante una prova e, per questo ...Isola, Corinne Clery sviene e la reazione di Ilary fa infuriare il web. Ecco cosa è accaduto ieri sera durante la puntata ...