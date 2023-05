Continua l’emorragia di spettatori Tv | non si salva neanche il Prime Time

Leggi su tvzoom

(Di martedì 16 maggio 2023) Gli italiani disertano la tv Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 17 Un’erosione: glimedi giornalieri della televisione italiana nel 2018 erano 9,51 milioni, lo scorso anno 8,44 milioni, -11,2%. Solo il 2020 della pandemia e dei lockdown è stato un’eccezione. Il calo dell’audience della prima serata è ancora più evidente: 22,38 milioni nel 2018, 19,48 milioni lo scorso anno: -13%, quasi 3 milioni di persone in meno davanti al piccolo schermo. L’elaborazione dei dati di ascolto Auditel fatta dall’Agcom per il suo osservatorio trimestrale (si veda ItaliaOggi del 22/04) non ha fatto che certificare quello che già si sapeva: anche la televisione non è esente dal grande cambiamento delle abitudini di fruizione dei media che in misura più o meno maggiore interessa tutti i mezzi tradizionali. E i più recenti dati Auditel del 2023 pubblicati ...