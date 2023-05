Concorso Università di Trento | 1 Posto cat D

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 16 maggio 2023)di, per titoli ed esami, per la copertura di 1Categoria D E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 unita’ di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Laboratorio SEL (Sustainable Energy Laboratory) del Dipartimento di ingegneria civile ambientale e meccanica dell’Universita’ degli studi di. Bando diIl testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, e' pubblicato in data 12 maggio 2023 sul sito web dell'Universita' di...