Concorso Università di Milano | 5 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 16 maggio 2023) Procedura di selezione per la copertura di 5daa tempo determinato L’Universita’ degli studi diha bandito, selezioni pubbliche per la copertura di 5daa tempo determinato, della durata di 3 anni, per lo svolgimento di attivita’ di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nei seguenti Dipartimenti:– Beni Culturali e Ambientali– Scienze Agrarie e Ambientali– Scienze Cliniche e di Comunità– Scienze farmaceutiche Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, e' consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonche' sul sito web ...