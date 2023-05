Conan il Barbaro | Arnold Schwarzenegger parla del potenziale ritorno della saga

(Di martedì 16 maggio 2023)hato dei problemi che stanno ostacolando ilsugli schermi diildi cui è stato il protagonista.ilsembra sia da tempo al centro di potenziali progetti destinati a riportare lasugli schermi, manon sembra essere particolarmente ottimista. In una lunga intervista a The Hollywood Reporter l'attore ha infattito del franchise di cui è stato protagonista. Il possibile futurondo dei film diil, ha ...

Secondo Corden, ancheilpotrebbe essere incluso nel passaggio del personaggio di Mortal Kombat 1, anche se resta da vedere se sarà o meno la versione di Arnold Schwarzenegger o la ...... vittorie che poi gli hanno aperto la strada dell' American dream , prima come modello e poi come attore che ha partecipato a titoli cult comeil, Terminator , I gemelli e più di ...... tra i film principali che hanno reso celebre l'attore ricordiamoil, Terminator, Batman & Robin e I mercenari - The Expendables, a cui si aggiungono serie TV (I racconti della cripta, ...

Conan il Barbaro: Arnold Schwarzenegger parla del potenziale ... Movieplayer

Il giornalista e insider Jez Corden potrebbe aver anticipato la presenza nel roster di un'ulteriore iconico personaggio della cultura pop.Secondo le fonti del giornalista Jez Corden, il cast del prossimo Mortal Kombat potrebbe includere anche Conan il Barbaro.