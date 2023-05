Comunali | Meloni | risultato sprona accelerare su programma riforme

Intanto Sgarbi colleziona un altro incarico: sindaco ad Arpino Sullo stesso argomento:, niente effetto. Ma il centrodestra è vivo, Schlein ride e Conte no Il centrodestra vince, ma ...Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia. "Siamo concentrati sui nostri obiettivi, i dati sulla crescita confermano la concretezza della politica economica, la fiducia di famiglie e ...Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia. Per un piccolo pugno di voti mancanti che ... Vince il centrodestra in 4 delle 13 città capoluogo ieri al voto per le: Imperia, Sondrio, ...

Comunali, niente effetto Meloni. Ma il centrodestra è vivo, Schlein ride e Conte no Il Foglio

A risultati alla mano, il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Pierluigi Biondi, sulle elezioni comunali 2023 ... il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, ...Alle elezioni comunali il centrodestra al primo turno ha portato a casa ... Nonostante il trionfo di Latina, strappata al centrosinistra, per Meloni il rischio è che negli altri grandi centri si possa ...