Comunali | Schlein scommette su vittoria ballottaggi | dem al lavoro su alleanze' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Ellyè pronta a ripartire. Due settimane di campagna elettorale al fianco dei candidati ai. La segretaria dem ci crede. Crede nella sfida per confermare le amministrazioni uscenti, Ancona in testa, e strappare città alla destra. Occhi puntati su Vicenza con il giovane Giacomo Possamai, Siena con Anna Ferretti, Massa con Enzo Ricci. La possibilità di trasformare la tornata elettorale inpassa dall'allargare il campo di un centrosinistra che si è presentato quasi ovunque diviso. Per farlo non è previsto un tavolo nazionale delle opposizioni, né incontri sotto i riflettori con Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Matteo Renzi. Non è questa la strada scelta dal Nazareno. Il dossier è affidato a Davide Baruffi, il bonacciniano responsabile Enti Locali, che è già al...