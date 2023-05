Comunali | Salvini | giudizio positivo su governo | bene la Lega

ha parlato di "bellissimo risultato elettorale in Veneto e in tutta Italia: a Treviso il sindaco della Lega viene rieletto 65% e la lista Lega più la lista del sindaco quasi al 50%, vuol dire ...... Noi Moderati, Azzurri, Avanti Scafati, Alleanza Popolare Scafati, Grande Scafati, Lega... approfondimento2023, Vittorio Sgarbi eletto sindaco di Arpino FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...Nel centrodestra il partito di Giorgia Meloni stravince la sfida con la Lega di Matteo: ... Chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni

Comunali, Salvini: Lega cresce in tutta Italia, ora testa a ballottaggi Agenzia askanews

Da segretario della Lega e da ministro sono assolutamente contento”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a Verona per l’Automotive Dealer Day. Salvini ha parlato di “bellissimo ...Avanti il centrodestra nella conta dei capoluoghi, l’analisi delle performance delle liste dimostra che il Pd è il partito più votato in 9 su 13, Fratelli d’Italia è invece primo in tre Comuni ...