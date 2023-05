(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “I ballottaggi sono una partita a sé stante, quei 40 comuni in cui si voterà saranno il discrimine. Al secondo turnoper, tema per tema, candidato per candidato. L'alternativa alla destra non si costruisce con l'ammucchiata ma sui contenuti”. Lo dice a Tg2 Post la Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva Raffaella. “Non c'è stata una affermazione riconducibile al ruolo del governo da parte della destra, nemmeno un recupero del Partito democratico a sinistra – analizza- Ogniè un caso a sé stante. L'unico dato interessante riguarda il Movimento 5 stelle. Questo, dal mio punto di vista, significa che i cittadini non li vogliono ad amministrare le loro ...

...a Italia Viva Massimo Bixio e Lorenza Traverso che sono in lista con il candidato Massucco "Sosteniamo la continuità dell'amministrazioniche per oltre un trentennio - ha detto- hanno ...Raffaella, capogruppo di Azione / Italia Viva in Senato, sarà a Pisa mercoledì 10 maggio, alle ore 20,00 ... Elezioni: i programmi di candidati sindaco e coalizioni ...... spedendo in avanscoperta la capogruppo al Senato, Raffaella. "Siamo per il modello del "... perché i due rami del parlamento non possono essere derubricati a consigli. Quindi il sindaco ...

Comunali: Paita, 'no ammucchiate, valuteremo città per città' Il Dubbio

A Sarzana la sindaca uscente si riconferma con l’appoggio della colazione che governa la Regione Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tu ...Raffaella Paita capogruppo in Senato per il partito di Renzi ha presentato i due candidati iscritti a Italia Viva Massimo Bixio e Lorenza Traverso che sono in lista con il candidato Massucco ...