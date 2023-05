Comunali | il primo tempo finisce 4-2 per il centrodestra  Tutti i dati | Le reazioni

Da parte mia e degli amministratori, il nostroGRAZIE! E un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno corso dove il risultato, purtroppo, non li ha premiati, come a Brescia e a Teramo. Ora, ...Sono stato il, nell'era dell' elezione diretta , a durare 5 anni. E sono anche ila essere stato rieletto dopo un durissimo e penalizzante lavoro di ricostruzione della macchina comunale, ...... ma che poi si sono divisi, perché l'excittadino forzista cercava un riscatto politico dopo ... non sembra facilmente superabile in vista delledel 2024. Il centrosinistra festeggia la ...

Eligendo: Comunali [Votanti] Italia (Primo turno) - Comunali 14 e 15 maggio 2023 - Ministero dell'Interno Ministero dell‘Interno

Peccato però per la bassa affluenza". Sono le prime parole da sindaco di Fabio Testi, il candidato della coalizione di centrosinistra, che ha vinto la sfida elettorale per il Comune di Correggio. Già ...Gli uomini di Dedalo, la società consortile che per il Comune si occupa di allagamenti alla viabilità ... arrivano soprattutto dai quartieri più fragili, già vittime della prima ondata di maltempo, ...