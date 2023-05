Comunali | il M5S ben sotto il 3% in quasi tutte le città Fico si copre di ridicolo | “Passi avanti sui territori”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel gioco delle tre carte dei risultati elettorali c’è un vincitore vero. E, no, non è il Pd. Certo, il Pd si difende bene, rivendicando per sé un successo che, conti e risultati alla mano, non c’è. Ma i dem, campioni mondiali di trionfi immaginari, oggi sulleappaiono dei dilettanti a confronto con il M5S. O, per lo meno, con il loro presidente del Comitato di garanzia del M5s, nonché ex presidente della Camera: Roberto. “Il Movimento sta facendo dei preziosinel radicamento sui”, ha rivendicato, dimostrando – gli va riconosciuto – una certa, consistente dose di audacia. Nessuno, infatti, in questa tornata elettorale ha registrato una debacle così fragorosa il M5S. I numeri del disastro M5S alleQualche numero per dare la misura del ...