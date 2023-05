Comunali | Brescia definitivo | Castelletti Cs sindaca col 54 | 8%

(Di martedì 16 maggio 2023) caption id="attachment 342487" align="alignleft" width="300" Laura/captionVittoria al primo turno aper la candidata del centrosinistra Laura. Al termine dello scrutinio (203 sezioni su 203)ha ottenuto 46.198 voti (54,84%), che le consentono di avere 20 seggi in consiglio comunale. Il candidato del centrodestra Fabio Rolfi si ferma a 35.108 voti (41,67%), e 11 seggi.

I Democratici si dicono ottimisti e rivendicano la vittoria di Brescia, conferma ritenuta simbolica, su cui gli avversari puntavano e non poco. Intanto nelle due città nel mirino di Giorgia Meloni, Brescia e Ancona, le cose sono andate affatto male per i dem: Brescia confermata subito con l'elezione della prima sindaca donna della città.

Elezioni comunali, la diretta di oggi 15 maggio. Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per l'elezione dei sindaci in 595 regioni a statuto ordinario. Chiuderanno alle ore 15 e subito ...È Angelo Pomes il nuovo sindaco di Ostuni. Il centrosinistra torna a Palazzo San Francesco a quasi nove anni di distanza, dall’ultima amministrazione del 2014. Risultato mai ...