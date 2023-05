Comunali a Teramo | riconferma del sindaco uscente D' Alberto con coalizione di centrosinistra

(Di martedì 16 maggio 2023)- Gianguido D'è statotodi, il candidato dele presidente dell'Anci Abruzzo è stato scelto dal 54,2% degli elettori, sconfingendo gli sfidanti, Carlo Antonetti del centrodestra e la candidata di Azione Maria Cristina Marroni. Il campo largo delpiù M5S e civici, benedetto sia dal ticket Schlein-Bonaccini che da Giuseppe Conte e Bersani, ha così funzionato e che la tornata avesse una valenza politica nazionale non solo locale è il neo 44ennea confermarlo: "Una vittoria chiara e netta, al centro di un laboratorio politico non solo regionale, dice D'- abbiamo vinto nello stesso collegio elettorale che aveva eletto Giorgia Meloni qualche mese fa. Ed è ...

Vince il centrodestra in 4 delle 13 città capoluogo al voto per le: Imperia, Sondrio, Treviso e Latina. Due i sindaci eletti dal centrosinistra: ae a Brescia. In 7 città si andrà ...... qui i grillini hanno fatto peggio del risultato già deludente delle scorse elezioni, ... Ma anche dove il candidato giallorosso vince, come a, con il candidato Gianguido Dalberto , i 5 ...Per ora sono 4 i capoluoghi assegnati al centrodestra (Sondrio, Treviso, Latina e Imperia) e due al centrosinistra (Brescia e). Secondo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un ...

Risultati elezioni comunali Teramo 2023: Gianguido D'Alberto confermato sindaco Fanpage.it

«Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani». Sono le parole della premier Giorgia Meloni all’indomani dei risultati ...TERAMO – La Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia, Amelide Francia, si è recata questa mattina presso la Casa Circondariale di Teramo dove è stata accolta dalla Direttrice, la ...