Comunali | a Marcianise crollo del M5s | centrodestra di misura

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConferme ma anche tante new entry nei 15 comuni al voto nel Casertano, con M5s e Fdi che registrano un drastico calo rispetto alle Politiche di settembre, mentre tiene il Pd. Le conferme arrivano a Maddaloni (Andrea De Filippo oltre il 70%), Letino (Pasquale Orsi), Presenzano (Andrea Maccarelli), Caiazzo (Stefano Giaquinto), Cancello e Arnone (Raffaele Ambrosca), Riardo (Armando Fusco), Galluccio (Francesco Lepore) e Sant’Angelo d’Alife (Michele Caporaso), dove è stata premiata la continuità amministrativa, ma l’attesa era soprattutto per la città di(Caserta), dove c’era una sfida tra due new entry, entrambi medici, e dove alla fine ha vinto sul filo di lana il candidato delAntonio Trombetta: 11415 voti contro gli 11354 di Lina Tartaglione, per la quale nei giorni scorsi erano arrivati a ...