Commisso contro Cairo | Ma cosa vale il Torino? Suo giornale mi ha detto mafioso | causa ancora in corso”

(Di martedì 16 maggio 2023) Il presidente della Fiorentina Roccosi è scagliatoil numero uno del, Urbano, presso il polo universitario di Scienze Sociali a Novoli, quartiere di Firenze. “La Gazzetta dello Sport, di cui il proprietario è, due anni fa mi ha dato delitalo-americano e io l’ho querelato. Ovviamentenon è finita, la giustizia italiana è lenta come sapete e laaperta. Quando la Fiorentina ha vintol’Udinese nelle prime pagine si è parlato solo di Inter, Juventus e un piccolo articolo sul, mail?. Ci sono altri proprietari stranieri in Italia, come quelli dell’Inter, del ...

roccoEstratto da www.corrieredellosport.it […] Roccoha parlato del suo operato alla Fiorentina, mettendo in risalto anche gli aspetti economici che hanno spinto i calciatori a lasciare il club viola. […] 'Con queste squadre in ...Dopo la sconfitta in casail Basilea per 1 - 2, il patronsi dice però ottimista e crede nel raggiungimento della finale di Praga del prossimo 4 giugno., la frecciata alla Juve Il presidente viola ha continuato l'intervento parlando dei ricavi della Fiorentina e lanciando l'ennesima frecciata alla Juventus : " Io devo pagare 850 persone e ...

Commisso ancora contro la Juventus: “Vlahovic e Chiesa lì solo per soldi” Tuttosport

Il patron della squadra viola, intervenuto come ospite all'Università di Firenza, non le ha mandate a dire ai suoi due ex giocatori ...Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha attaccato il numero uno del Torino Urbano Cairo nel corso del suo intervento presso il polo universitario di Scienze Sociali a Novoli, quartiere ...