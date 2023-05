Come fare l' amore Elodie sul palco così | da togliere il fiato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Suldel Forum di Assago,ha nuovamente lasciato il pubblico senza. Bella e più sensuale che mai, la cantante non nasconde che "il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera". L'artista, sempre affiancata da mamma e nonna, si dice in pace con se stessa: "Il corpo è bello, un'opera d'arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo". Per questo a suo dire "stare sull'". Per lei si tratta di un momento di grande successo. Tra i vari riconoscimenti il David di Donatello per la canzone del film "Ti mangio il cuore", Proiettili. Una frase, le fanno notare nell'intervista a Repubblica, che suona da ...