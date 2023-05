Come controllare i dati della CU 2023 inseriti nel 730 | ritenute e giorni sono importanti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 16 maggio 2023) La Certificazione Unica è uno strumento essenziale per tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati obbligati alla Dichiarazione dei Redditi. È un documento emesso dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e contiene l’ammontare dei redditi da lavoro o da pensione percepiti e leattuate per l’anno di imposta di riferimento. Inella Certificazione Unicaa cui fare attenzione (ilovetrading.it)La Certificazione Unica assume particolare rilievo per i contribuenti che presentano il Modello 730 con sostituto d’imposta. È quest’ultimo, infatti, che opererà la trattenuta in busta paga o sul cedolinopensione (in caso di debito IRPEF) oppure il rimborso (in caso di credito IRPEF). Il documento del, relativo all’anno di imposta 2022, doveva ...