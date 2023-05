Come cambia la classifica di Jannik Sinner? Il nuovo ranking ATP dopo gli Internazionali d’Italia E al Roland Garros…

(Di martedì 16 maggio 2023)è stato sconfitto da Francisco Cerundolo, venendo così eliminato agli ottavi di finale degli. Il tennista altoatesino non è riuscito a tenere testa all’argentino, venendo rimontatoessersi imposto nel primo set. L’azzurro saluta così il Masters 1000 di Roma con largo anticipo rispetto agli auspici della vigilia. Il ritorno sulla terra rossa della capitale,la pausa che aveva fatto seguito a una finale e due semifinali a livello di Masters 1000, non è stato dei migliori per il nostro portacolori, che ora dovrà ritrovare la forma dei giorni migliori in vista dell’imminenteGarros, secondo Slam della stagione.ilATP di...

Mef socio di maggioranzal'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a: la quota di maggioranza (51%) spetta al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e non,previsto dal ...14.00 - Nella rifinitura mattutina, Pioli ha provato Leao nell'undici titolare cosìMessias, che insidia Saelemaekers per una maglia dal 1'. 13.20 - Squadra che vince non si: Inzaghi è ...... il motivo principale è che ad ogni stagione la storiae aggiunge uno strato, una ... Ognuno ha la sua su Marc Marquez , da chi lo vedeun disgraziato che farebbe bene a chiudersi in casa e ...

Come cambia il costo del pieno AlVolante

Come cambia il ranking ATP di Jannik Sinner con questo contraccolpo La classifica internazionale dell’azzurro non subisce modifiche in termini di piazzamento: il 21enne aveva incominciato il torneo ...Modifiche al trasporto pubblico locale spezzino domani, mercoledì 17 maggio, per il passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Camaiore-Tortona. La carovana rosa transiterà nella nostra pro ...