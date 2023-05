“Codice degli appalti? Sarà difficile controllare il flusso di soldi del Pnrr” | l’analisi di Gratteri

(Di martedì 16 maggio 2023) Con l’eliminazione del limite al subappalto “veramenteildeidel”. “Penso che la direttiva europea sia una follia e penso che sia stata mandata via email da qualcuno che vive su Marte”. Sono le parole del procuratore capo di Catanzaro, Nicola, commentando il nuovoche ha introdotto l’eliminazione del divieto di subappalto a cascata, seguendo le sollecitazioni europee. “Noi per decenni abbiamo detto che è proprio nel subappalto che si annida la possibilità e si facilitano le mafie ad entrare neglidove non posso partecipare”, aggiungea margine di un incontro al carcere di Opera organizzato ...

... in particolare delle fiale versione originaria contraddistinte dal tappo viola ealtri ... 575 ( omicidio ) e 582 ( Lesione personale) delpenale, in connessione teleologica con i delitti ...... ma quanto ancora resta da sapere del celebre "caso", 45 anni dopo Plot di Segnali in. Due ... E pensando a quanti ex appartenenti ai gruppi extraparlamentarianni di spranghe e di P38 ...E che il boss abbia letto parecchio lo dimostrano anche alcuni nomi inutilizzati nei suoi ... nell'edilizia e persino nei villaggi vacanze, Messina Denaro potrebbe anche avere...

Codice degli appalti 2023, tutte le novità della normativa Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana

Una sentenza del Consiglio di Stato permette di fare luce su norme di riferimento (tra vecchio e nuovo regime) e compiti della Pa in caso di macchie sul curriculum di impresa emerse in corso di gara ...Dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il comunicato con le indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV ...