Clizia Incorvaia | la foto in costume che fa impazzire il web

Leggi su dailynews24

(Di martedì 16 maggio 2023), ex partecipante del GF Vip è tornata al centro del gossip per unapubblicata sui propri canali social. L’ex gieffina, infatti, si è mostrata sul proprio profilo instagram inscatenando le critiche degli haters. “Ricordati che sei in primis una mamma” le scrive un utente, perchéè mamma del piccolo L'articolo