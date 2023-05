Classifica Giro d’Italia 2023 | Thomas nuova maglia rosa | Caruso ad un passo dalla top5

I risultati e ladella decima tappa deld'Italia 2023 , la Scandiano - Viareggio di 196 chilometri. Al termine di una splendida fuga Magnus Cort Nielsen trionfa davanti ai compagni di avventura Derek ...ORDINE DI ARRIVO DECIMA TAPPA2023: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL2023GENERALE - MAGLIA ROSA Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) in 39h26'33' ......battendo in volata il canadese Derek Gee e l'italiano Alessandro De Marchi la decima tappa del... In unagenerale decimata dai ritiri per il Covid (a partire dal leader Evenepoel), il ...

Evenepoel lascia il Giro d'Italia a causa del Covid. La nuova classifica generale Quotidiano Sportivo

Che il Giro d'Italia perda la sua maglia rosa per Covid è difficile da spiegare. Ma come Nel momento in cui il mondo dichiara che siamo usciti dalla pandemia e declassa il Covid a semplice… Leggi ...Non a caso sono gli unici tre rimasti in gruppo ad aver già vinto un Grande Giro. Joao Almeida non è certo lontano in classifica, avendo appena 22” da recuperare sul gallese, Andreas Leknessund è a 35 ...