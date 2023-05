Classifica Giro d’Italia 2023 | decima tappa | Geraint Thomas in testa | Damiano Caruso sesto

La pioggia, il freddo e una fuga segnano la decima tappa del. A Viareggio, dopo 196km e 2600 metri di dislivello, arrivano in tre a giocarsi la tappa dopo una lunghissima fuga: è Magnus Cort Nielsen a vincere battendo Gee e De Marchi nello sprintfinale. In ...... un'occasione che potrebbe essere ghiotta per allungare insu Porsche. Cassidy però, ... Ricarica rapida da discutere La Formula E ha ormai superato ildi boa della stagione ed è ormai ...... ha parlato dell'annata di Mario Balotelli , ultimo incon il suo Sion . 'Certo che si ... Non puoi prendere inun'istituzione'.

Evenepoel lascia il Giro d'Italia a causa del Covid. La nuova classifica generale Quotidiano Sportivo

Ancora ritiri al Giro d'Italia e finora sono 25 i ciclisti che hanno abbandonato la 'Corsa Rosa' giunta oggi alla decima tappa, la Scandiano-Viareggio. Dopo i nove, fra i quali il campione del mondo R ...Un'altra giornata di acqua, e questa volta pure freddo, ha visto imporsi in volata nella 10a tappa del Giro d'Italia Magnus Cort.