Classifica ATP Race | la situazione di Jannik Sinner dopo il ko a Roma Chi può superarlo? La classifica

(Di martedì 16 maggio 2023)occupa il quinto posto nella ATP, lache prende in considerazione i risultati ottenuti esclusivamente nella stagione in corso e che qualifica i migliori otto tennisti alle ATP Finals, in programma a Torino nel mese di novembre. Il 21enne vanta 2.275 punti, frutto soprattutto di una finale e due semifinali a livello di Masters 1000 tra Miami, Indian Wells e Montecarlo. Il nostro portacolori ha avuto un inciampo al Masters 1000 di(ko contro Cerundolo agli ottavi), ma sicuramente si lascerà alle spalle il russo Andrey Rublev (2.215) e lo statunitense Taylor Fritz (1.825), visto che anch’essi sono usciti prematuramente dagli Internazionali d’Italia.potrebbe essere superato dal danese Holge Rune se ...

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiBerrettini torna top 20, stabile Sinner: ranking L'Italia ritrova tre azzurri nei primi 20 dellamondiale grazie al ritorno ...Il mio livello attuale Io mi alleno per migliorare, lavoro veramente tanto e spero di salire in. Dopo i quarti a Miami, arriva un altro quarto in un 1000 e voglio continuare a progredire'.Il pubblico ce l'ha messa tutta ma non è riuscito a superare l'ostacolo Cerundolo, tennista argentino numero 31 nella. L'azzurro segue Alcaraz verso l'uscita degli Internazionali BNL d'Italia. L'altoatesino era tra i grandi favoriti del torneo capitolino ma di fronte a lui ha trovato un avversario ...

ATP Roma, come cambia la classifica di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fritz: le proiezioni del ranking OA Sport

Jannik Sinner occupa il quinto posto nella ATP Race, la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti esclusivamente nella stagione in corso e che qualifica i migliori otto tennisti all ...Il pubblico ce l'ha messa tutta ma Sinner non è riuscito a superare l'ostacolo Cerundolo, tennista argentino numero 31 nella classifica ATP. L'azzurro segue Alcaraz ...