Cittadinanza onoraria Giovanni XXIII al Patriarca Pizzaballa | «Uomo di pace»

... Luciano Spalletti Il Comune di Napoli è intenzionato a concedere laall'allenatore del Napoli , Luciano Spalletti. Il sindaco Manfredi sta preparando una premiazione per i ...E nemmeno possiamo permetterci il reddito di(in media 500 euro, con punte di 700 euro ... la stabilizzazione per la magistraturafino alla pensione, trattamento equiparato ai ...La capogruppo de La Sinistra Coraggiosa, Anna Rita Maurizio, preso atto dei dubbi espressi in Consiglio comunale sul conferimento dellaa Julian Assange, ha ritirato la mozione. Dubbi non legati al contenuto della mozione a difesa della libertà di stampa ma allo strumento dellache per ...

Ritirata in Consiglio comunale a Parma la mozione per la cittadinanza ad Assange La Repubblica

Ieri, lunedì 15 maggio 2023, Vimodrone ha conferito la cittadinanza onoraria al procuratore antimafia Nicola Gratteri. Presenti, oltre al sindaco Dario Veneroni, l'esperto di 'ndrangheta e saggista An ...PALAFRIZZONI. Bergamo, il 22 settembre il riconoscimento sarà conferito al vescovo di Gerusalemme. «Per la sua ricerca di mediazione e dialogo nel complesso contesto della Terra Santa». Bergamo per la ...