"Ma questo è fatto in!": Salvini gela il sindacalista, unoregalo - GuardaNulla difin qui, dato che stiamo parlando di una classica assunzione di governo (non è la ...Smartbus srl hanno infatti scommesso grandi attori del comparto provenienti soprattutto dallae ...Nulla die dunque importante, perché propria questa normalità indicava la fine di una eccezionalità, per cui la Chiesa inera fedele a Pechino, ma non al successore di Pietro. E' stata l'...

Cina, lo strano motivo dietro il boom dell'export dell'Italia WIRED Italia

Sono passati dalla fase Strano ma vero, all’industria ... «No al mercato senza freni. Noi terza via tra Usa e Cina» «L’Europa ha tantissimi centri di ricerca sull’intelligenza artificiale, ad alto ...ndr], e infine un diverso tipo di classificazione delle merci tra Italia e Cina. Ognuno di questi tre fattori non spiega però una differenza così grande, che è effettivamente molto strana. Magari nei ...