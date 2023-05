(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – “Oggi inizia all’per il disegno di legge del Governo chelae la commercializzazione dei”, informano con una notari della Lega nelle commissioni Sanità e Agricoltura Maria Cristina Cantù, Tilde Minasi, Elena Murelli, Giorgio Maria Bergesio, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa. “Lo status della ricerca e della sperimentazione – sottolineano – sembra ancora essere a una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, di poter escludere conseguenze negative per la salute degli esseri umani. Inoltre, non vi sono neanche evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l’ambiente. Le finalità che la proposta intende perseguire vogliono tutelare la salute ...

Cibi sintetici, in Senato parte iter Ddl che vieta produzione e vendita Tiscali Notizie

