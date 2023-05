Cibi afrodisiaci tra leggenda e realtà

Leggi su dilei

(Di martedì 16 maggio 2023) Fin dall’antichità, l’idea che alcuni alimenti siano in grado di suscitare o accrescere il desiderio sessuale ha affascinato diverse culture in tutto il mondo. Questi, noti come, sono spesso associati a leggende, miti e tradizioni che si sono tramandate nel corso dei secoli. La parola “afrodisiaco” deriva da Afrodite, la dea greca dell’amore e della bellezza. Si credeva (o si sperava) che specifici alimenti potessero suscitare la passione e il desiderio, nonché migliorare la performance sessuale. Sebbene la scienza moderna non abbia confermato gli effettidel cibo, giocano ancora un ruolo suggestivo nella cultura, così come nell’enogastronomia. Cosa sono isi caratterizzano per proprietà nutritive che ...