Cia lancia un video per reclutare spie russe – Guarda

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – La Cia ha pubblicato sui social unper convincere i russi delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in Russia a condividere i loro segreti. Il filmato, in stile cinematografico, è apparso su un nuovo canale della Central Intelligence Agency diffuso su Telegram, YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. E’ la prima volta che l’intelligence Usa utilizza un mezzo stile Hollywood per fare leva sulla delusione dei cittadini russi e che fornisce tutte le istruzioni su come entrare in contatto con la Cia in modo anonimo e sicuro. Secondo i funzionari coinvolti nel progetto, l’invasione russa dell’Ucraina ha creato un’apertura storica “per far venire i russi da noi e rivelare informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno”. L’obiettivo è che i russi che lavorano in settori sensibili con accesso a informazioni preziose ora ascoltino il messaggio “ti ...

non poche curiosità sono emerse riguardo i motivi che hanno portato al lancio di un video di reclutamento. Una modalità tutt'altro che segreta e che ha reso palese anche al Cremlino la volontà della ...La CIA, sfruttando la delusione per la guerra e la vita nel loro Paese, lancia un video sui social per reclutare spie russe ...