(Di martedì 16 maggio 2023) L'inviato speciale Li Hui a Kiev per una soluzione politica alla guerra. Dopo il Papa, anche Sudafrica e Arabia Saudita annunciano distinte iniziative diplomatiche con Ucraina e Russia. Ma la cronaca riferisce di raid eccezionalmente intensi, arsenali rinforzati, nuove possibili sanzioni e l'intesa sul grano in bilico

Ci prova la Cina, e non solo. Proliferano i mediatori, ma ancor di più le bombe L'HuffPost

L'inviato speciale Li Hui a Kiev per una soluzione politica alla guerra. Ma dopo il Papa anche Sudafrica e Arabia Saudita annunciano distinte iniziative ...